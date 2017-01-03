Küçük Yıldızlara Menajerlerinden Ödül

2016 yılında dikkatleri üzerinde toplayan aynı zamanda kardeş de olan küçük yıldızlar Ülkü Hilal Çiftçi ve Gökçen Bilge Çiftçi, yılsonunda Menajerleri Öznur Kula tarafından plaketle ödüllendirildiler.

Küçük yıldız Ülkü Hilal Çiftçi 16 reklam filminde rol alırken "Arkadaşlar İyidir" isimli dizi filmde oyunculuğu ile ilgileri üzerinde topladı ve BKM kadrosuna dahil oldu. Küçük kardeş Gökçen Bilge Çiftçi, "Altınsoylar" isimli dizi filmde boy göstermesinin ardından dikkatleri çekti ve "İçimdeki Fırtına" isimli yapımda Merve Boloğur'un çocukluğunu oynamak için projeye dahil oldu. Son günlerin başarılı cast direktörü ve menajeri Öznur Kula "Özellikle çocuk yıldızların menajerliği bizlere önemli sorumluluklar yüklüyor. Oyuncu psikolojisini bilen ve arkasında olan menajerler her daim başarıyı yakalayacaktır, benimde iş hayatımdaki en önemli düsturum budur" dedi.