Küçük Yiğit Yardım Eli Bekliyor

Mersin'de yaşayan ve West Sendromu (Epilepsi CP) hastalığıyla doğan 7 yaşındaki Veli Yiğit Çiriş, kök hücre tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyor. Tedavisi için 165 bin liraya ihtiyaç duyulan küçük Yiğit için yardım kampanyası başlatıldı.



Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Fatih ile eşi Sultan Çiriş'in çocuğu Veli Yiğit Çiriş, west sendromu hastalığı ile doğdu. İlk önce Yiğit'in hastalığını anlamayan aile, çocuklarına epilepsi teşhisi konulduğunda yıkıldı. Görme, yürüme, işitme ve konuşma yetisinde doğuştan sorun olan Veli Yiğit'i ailesi, yürüyebilmesi için oğlunu fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. 7 yaşına geldiğinde görme yetisini kazanmak için de gözlerinden ameliyat olan küçük Yiğit, gördüğü tedavilere kısmen de olsa olumlu yanıt vererek, ilerleme kaydetti.



West Sendromunun tedavisi için araştırmalarını daha da yoğunlaştıran aile, Tayland'da kök hücre yöntemiyle hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Tayland'daki merkezle irtibata geçen aile, çocuklarının çeşitli tıbbi test ve raporlarını hastaneye gönderdi. Hastaneden olumlu yanıt gelince büyük bir mutluluk yaşayan aile, tedavi sürecinde gerekli 165 liranın toplanması için çare aramaya başladı. Oğlunun tedavi olabilmesi için her türlü girişimde bulunan baba Çiriş'e, meslektaşları da yardım eli uzattı. Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan yardım toplama komisyonuna, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın olur vermesiyle Türkiye genelinde 1 yıl süreyle yürütülecek olan yardım kampanyası başlatıldı.



Veli Yiğit'e yardım kampanyası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan yardım komisyonunda görevli Mustafa Yüksel ve Yaşar Özmen adına TR 84 0001 2009 5990 0001 0408 72 IBAN numaralı Halkbank müşterek hesap numarası oluşturuldu. - MERSİN