Küçük Volkan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde, sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Volkan Aydınlıoğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.



Olay, dün saat 13.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemer Hes Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Volkan Aydınlıoğlu, okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına katıldıktan sonra evine dönerken henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye düştü. Derede hareketsiz yatan Aydınoğlu'nu gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Aydınoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



TOPRAĞA VERİLDİ



Aydınlıoğlu'nun cenazesi için bugün Konaklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Aydınlıoğlu ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Talihsiz çocuk, gözyaşları içerisinde Konaklı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - Aydın