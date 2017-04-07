Küçük ve Büyükbaş Hayvanlara Küpe Affı Çıktı

Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in gündeme getirdiği küpe affının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.



Engin, yaptığı açıklamada, bakanlığın yaptığı yönetmelik değişikliğiyle kayıt altında bulunmayan küçük ve büyükbaş hayvanlar için küpe affı getirildiğini belirtti.



Aftan yararlanmak için üreticilerin müdürlüklere müracaat etmesi gerektiğini dile getiren Engin, şunları kaydetti:



"Sığır cinsi hayvanların 30 Haziran 2014 tarihine, koyun keçi türü hayvanların ise 31 Aralık 2014 tarihine kadar her yaştaki hayvanın küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerinin devam edecek. Bu süre zarfında üreticilerin mağdur olmaması için il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri ve konunun hassasiyetine binaen daha duyarlı olmaları gerekiyor."