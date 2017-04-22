Küçük şeflerimiz kendi pizzalarını yaparken hem eğleniyor hem de pizzanın tadını çıkarıyor.



Itiraf etmek gerekirse pizzamızın lezzet sırrı; bolca hayal gücü!



FineKids'e gelen çocuklar mutfakta kaliteli ve eğlenceli vakit geçirirken ebeveynler leziz yemeklerin tadına bakıyor, kahvelerini yudumluyor.



Çocuklara özel tasarlanmış birer adet aşçı şapkası ve aşçı önlüğü hediye edilecektir.



Yaklaşık 60 dak. sürecek olan kurabiye atölyesini 5 – 9 yaş arası çocuklar için öneriyoruz.



Çocukların etkinliğe en az 1 yetişkin ile gelmeleri gerekmektedir. Etkinlik sadece çocuklar için organize edilmiştir.



22 ve 23 Nisan



1. Seans: 11: 00 – 12: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Take A Seat



Mekan Adresi : Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, No: 56 Akmerkez Alışveriş Merkezi Food Court katı



Başlangıç Saati : 23.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Küçük Şefler Pizza Yapıyor



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır