Küçük Şefler Pizza Yapıyor

Küçük şeflerimiz kendi pizzalarını yaparken hem eğleniyor hem de pizzanın tadını çıkarıyor.

Küçük Şefler Pizza Yapıyor

Küçük şeflerimiz kendi pizzalarını yaparken hem eğleniyor hem de pizzanın tadını çıkarıyor.

Itiraf etmek gerekirse pizzamızın lezzet sırrı; bolca hayal gücü!

FineKids'e gelen çocuklar mutfakta kaliteli ve eğlenceli vakit geçirirken ebeveynler leziz yemeklerin tadına bakıyor, kahvelerini yudumluyor.

Çocuklara özel tasarlanmış birer adet aşçı şapkası ve aşçı önlüğü hediye edilecektir. 

Yaklaşık 60 dak. sürecek olan kurabiye atölyesini 5 – 9 yaş arası çocuklar için öneriyoruz. 

Çocukların etkinliğe en az 1 yetişkin ile gelmeleri gerekmektedir. Etkinlik sadece çocuklar için organize edilmiştir.

22 ve 23 Nisan

1. Seans: 11: 00 – 12: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Take A Seat

Mekan Adresi : Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, No: 56 Akmerkez Alışveriş Merkezi Food Court katı

Başlangıç Saati : 22.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Küçük Şefler Pizza Yapıyor

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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