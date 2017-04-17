Küçük Şefler Mutfakta
Küçük şefler mutfağa giriyor, Chef's Table Mutfak Akademisi mutfağı canlanıyor.
Küçük şefler mutfağa giriyor, Chef's Table Mutfak Akademisi mutfağı canlanıyor.
"Bu Çocuk Bayramı'nda, miniklerin hem kendilerine güven duyabilecekleri hem de eğlenirken öğrenebilecekleri bu workshopumuza mutlaka davetlisiniz. Uzman şeflerimiz önderliğinde 8-13 yaş arasındaki çocuklarımıza hem mutfağın sırlarından bahsederken hem de çok sevdikleri aperatif lezzetlerin nasıl hazırlandığını gösterip uygulatmış olacağız."
Benim limonatam
Rengarenk pizzam
Fırında soslu taze patatesler
Bonibon kurabiyeler
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi
Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12
Başlangıç Saati : 18.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Küçük Şefler Mutfakta
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır