Küçük şefler mutfağa giriyor, Chef's Table Mutfak Akademisi mutfağı canlanıyor.



"Bu Çocuk Bayramı'nda, miniklerin hem kendilerine güven duyabilecekleri hem de eğlenirken öğrenebilecekleri bu workshopumuza mutlaka davetlisiniz. Uzman şeflerimiz önderliğinde 8-13 yaş arasındaki çocuklarımıza hem mutfağın sırlarından bahsederken hem de çok sevdikleri aperatif lezzetlerin nasıl hazırlandığını gösterip uygulatmış olacağız."



Benim limonatam



Rengarenk pizzam



Fırında soslu taze patatesler



Bonibon kurabiyeler



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12



Başlangıç Saati : 18.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Küçük Şefler Mutfakta



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır