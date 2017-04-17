Küçük Şefler Mutfakta

Küçük şefler mutfağa giriyor, Chef's Table Mutfak Akademisi mutfağı canlanıyor.

Küçük Şefler Mutfakta

Küçük şefler mutfağa giriyor, Chef's Table Mutfak Akademisi mutfağı canlanıyor.

"Bu Çocuk Bayramı'nda, miniklerin hem kendilerine güven duyabilecekleri hem de eğlenirken öğrenebilecekleri bu workshopumuza mutlaka davetlisiniz. Uzman şeflerimiz önderliğinde 8-13 yaş arasındaki çocuklarımıza hem mutfağın sırlarından bahsederken hem de çok sevdikleri aperatif lezzetlerin nasıl hazırlandığını gösterip uygulatmış olacağız."

Benim limonatam

Rengarenk pizzam

Fırında soslu taze patatesler

Bonibon kurabiyeler

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi

Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12

Başlangıç Saati : 18.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Küçük Şefler Mutfakta

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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