Kurabiye canavarları buraya!



Akmerkez'de Take a Seat'in içinde yer alan FineKids çocuklar için özel olarak tasarlanmış mutfağında minik şeflerimiz ile birlikte birbirinden eğlenceli kurabiyeler yapıyoruz.



Hem eğlencenin hem de kurabiyenin tadını çıkarıyoruz.



FineKids'e gelen çocuklar mutfakta kaliteli ve eğlenceli vakit geçirirken ebeveynler leziz yemeklerin tadına bakıyor, kahvelerini yudumluyor.



* Çocuklar kenileri hazırladıkları kurabiyelerin hem tadına bakabilecekler hem de minik paketleriyle anne-babalarına hediye götürebilecekler.



Çocuklara özel tasarlanmış birer adet aşçı şapkası ve aşçı önlüğü hediye edilecektir.



Yaklaşık 60 dak. sürecek olan kurabiye atölyesini 5 – 9 yaş arası çocuklar için öneriyoruz.



Çocukların etkinliğe en az 1 yetişkin ile gelmeleri gerekmektedir. Etkinlik sadece çocuklar için organize edilmiştir.



22 ve 23 Nisan



1. Seans: 12: 30 – 13: 30



2. Seans: 14: 00 – 15: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Take A Seat



Mekan Adresi : Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, No: 56 Akmerkez Alışveriş Merkezi Food Court katı



Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Küçük Şefler Kurabiye Yapıyor



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır