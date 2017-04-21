Küçük Şefler Atölyesi, Le Cordon Bleu İstanbul'da minikleri bekliyor.



Ders içerikleri:



Le Cordon Bleu'de ailece mutfaktasınız! Küçük şeflerinizle birlikte mutfak sanatlarını tanıma ve gastronomi dünyasına ilk adımı atma şansı Le Cordon Bleu mutfaklarında!



Ebeveynler ve çocuk olarak ailece katılabileceğiniz Küçük Şefler Atölyesi'nde çocuğunuz ve siz, Fransız Le Cordon Bleu şeflerinin tekniklerini öğrenerek, birlikte lezzetli Tagliatelle Alfredo yapmanın ve küçük şeflerinizin yaratıcılıklarını geliştirmesinin benzersiz, paha biçilemez deneyimini yaşayacak, birlikte mutfağın büyülü dünyasına gireceksiniz.



Ücrete dahil hizmetler: Günlük 3 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür ve Le Cordon Blue logolu şef şapkası tarafımızdan sağlanacaktır.



Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiçbir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.



22 Nisan 2017, Cumartesi 10: 30 – 13: 30



Etkinlik 8 – 12 yaş arası içindir.



Maksimum 8 katılımcı.



Süre: 1 gün



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Çekmeköy



Mekan : Le Cordon Bleu İstanbul



Mekan Adresi : Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü, Nişantepe Mahallesi, Alemdağ



Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 12: 30: 00



Kategori : Küçük Şefler Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır