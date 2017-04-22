Çocuklara en tatlı bayram sürprizi Vestel'den!



"Küçük şefler hayallerindeki menüyü yapmayı öğrenirken, el becerileri geliştiriyor ve çocuk bayramına rengarenk kap keklerle giriyor. Çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirirken lezzetli ve pratik tarifleri Soffa'nın eğitmen şefleri eşliğinde keşfedin. Minikler Vestel mutfağında hazırlanmış taptaze çilekli sütlerini yudumlarken, siz de Kafe Vesto'nun lezzetli ikramlarını tadabilirsiniz."



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Hayalimdeki Bol Malzemeli Pizza Çilekli dolgulu ve Limonlu Rengarenk Kap Kekler (Demo)



Taze çilekli süt



*Çilekli süt ikramdır.



*Demo yiyecekler şef tarafından anlatımlı hazırlanır ve katılımcılara ikram edilir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Vestel Beşiktaş Mağazası



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Ihlamurdere Cad. No: 12



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Küçük Şefler



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır