Küçük Şefler
Çocuklara en tatlı bayram sürprizi Vestel'den!"Küçük şefler hayallerindeki menüyü yapmayı öğrenirken, el becerileri geliştiriyor ve çocuk bayramına rengarenk kap keklerle giriyor.
Çocuklara en tatlı bayram sürprizi Vestel'den!
"Küçük şefler hayallerindeki menüyü yapmayı öğrenirken, el becerileri geliştiriyor ve çocuk bayramına rengarenk kap keklerle giriyor. Çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirirken lezzetli ve pratik tarifleri Soffa'nın eğitmen şefleri eşliğinde keşfedin. Minikler Vestel mutfağında hazırlanmış taptaze çilekli sütlerini yudumlarken, siz de Kafe Vesto'nun lezzetli ikramlarını tadabilirsiniz."
Menu
Hayalimdeki Bol Malzemeli Pizza Çilekli dolgulu ve Limonlu Rengarenk Kap Kekler (Demo)
Taze çilekli süt
*Çilekli süt ikramdır.
*Demo yiyecekler şef tarafından anlatımlı hazırlanır ve katılımcılara ikram edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Vestel Beşiktaş Mağazası
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Ihlamurdere Cad. No: 12
Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Küçük Şefler
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
-
9 yıldır inin cinin top oynadığı AKM'de, 58 kişi akşama kadar oturuyor
-
Bakan müjdeyi verdi! 40 bin kişi işe alınacak
-
PTT'den çok önemli uyarı: Mailleri açmayın
-
Samsung S8 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
-
Trump'tan doları birkaç gün içinde "zıplatacak" açıklama
-
TÜSİAD'dan kritik referandum yorumu: Şüpheler sonlandırılmalı
-
Dev şirketin fabrika satış ihalesinde çatışma çıktı!
-
Ülke şokta! 6 militan, askeri üssü bastı: 140 asker öldü