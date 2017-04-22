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Küçük Şefler
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Küçük Şefler

Çocuklara en tatlı bayram sürprizi Vestel'den!"Küçük şefler hayallerindeki menüyü yapmayı öğrenirken, el becerileri geliştiriyor ve çocuk bayramına rengarenk kap keklerle giriyor.

Küçük Şefler

Çocuklara en tatlı bayram sürprizi Vestel'den!

"Küçük şefler hayallerindeki menüyü yapmayı öğrenirken, el becerileri geliştiriyor ve çocuk bayramına rengarenk kap keklerle giriyor. Çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirirken lezzetli ve pratik tarifleri Soffa'nın eğitmen şefleri eşliğinde keşfedin. Minikler Vestel mutfağında hazırlanmış taptaze çilekli sütlerini yudumlarken, siz de Kafe Vesto'nun lezzetli ikramlarını tadabilirsiniz."

Menu

Hayalimdeki Bol Malzemeli Pizza Çilekli dolgulu ve Limonlu Rengarenk Kap Kekler  (Demo)

Taze çilekli süt 

*Çilekli süt ikramdır.

*Demo yiyecekler şef tarafından anlatımlı hazırlanır ve katılımcılara ikram edilir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Vestel Beşiktaş Mağazası

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Ihlamurdere Cad. No: 12

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Küçük Şefler

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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