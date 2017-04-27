Küçük Seda Naz Kaybolduktan 10 Saat Sonra Evine 4 Kilometre Uzakta Dere Kenarında Bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesi Taştepe mahallesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında kaybolan minik kız kaybolduktan 10 saat sonra evlerine 4 kilometre uzakta dere kenarında bulundu.



Edinilen bilgiye göre, annesi Güllü Karabela ile birlikte ahıra inen 3 yaşındaki Seda Naz, bir anda ortadan kayboldu. Eve çıkan anne Güllü Karabela, kızı Seda'nın evde olmadığını görünce eşine ve komşularına haber verdi. Jandarma, AFAD ve vatandaşlardan oluşan 60 kişilik ekiple sabaha kadar Seda Naz'ı aradı. Gecenin büyük bir bölümünü yalnız başına geçiren minik kız yaklaşık 10 saat sonra sabaha karşı 04.00 sularında ekipler tarafından evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir ırmağın kenarındaki büzün içinde bulundu. Soğuktan çok üşüdüğü gözlenen küçük Naz'a 112 ekipleri tarafından müdahale edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TRABZON