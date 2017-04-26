Küçük Sakak Cadı'ya En İyi Çocuk Oyunu Ödülü Verildi

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Küçük Sakar Cadı" isimli çocuk oyunu 17'nci Direklerarası Seyircileri (Ege) Ödülleri organizasyonun "En İyi Çocuk Oyunu" ödülüne layık görüldü.



Direklerarası Seyircileri Seçici Kurulu tarafından belirlenen ödüller, 9 Mayıs tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verilecek.



2001 yılından bu yana Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren tiyatroların sergilediği oyunları seyreden, değerlendiren ve ödüllendiren bir proje yürütmekte olan Direklerarası Seyircileri Seçici Kurulu'nun 2016-2017 sezonunda kategorilerinde en başarılı buldukları oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar belli oldu. Ege Bölgesi'nde yapılan değerlendirme sonucunda Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen "Küçük Sakar Cadı" isimli oyun "En İyi Çocuk Oyunu" ödülü almaya hak kazandı.



Kuşadası Belediye Tiyatrosu Oyuncularından Filiz Batı, Hakan Konakçı, Candan Gürlen, Gülfem Günaydın, Birkan Demirhan, Sudi Pulathaneli, Hakan Kutay Pekgöz, Nurettin Sevinç ve Adem Ergün'ün rol aldığı Küçük Sakar Cadı isimli tek seanslık oyunun yönetmenliğini Nurten Helik, yönetmen yardımcılığını Gülfem Günaydın, reji asistanlığını Hakan Kutay Pekgöz, müziğini Kemal Günüç, ışık ve projeksiyon tasarımını Şencan Semerci yapıyor. Oyun çocuklara birlik ve beraberlik ile aşılamayacak hiçbir engelin bulunmayacağına vurgu yaparak, dostluğun önemini anlatıyor. - AYDIN