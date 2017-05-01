Küçük Ressamlar Batman Müzesinde

Batman Müzesi bir ilke imza atarak Batman'da 5 yaşındaki Melike Zeynep Baş ve 6 yaşındaki Vesile Yağmur Baş'ın resimleriyle sergi açtı.

Melike Zeynep Baş ve Vesile Yağmur Baş, kuru boya, keçeli ve pastel boyalarla yaptıkları 50 resmi ailelerinin de desteğiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Batman Müzesinin bahçesinde düzenlenen sergi ziyaretçilerin takdirini toplarken, serginin ardından küçük ressamların aileleri tarafından hazırlanan ikramlıklarla ziyaretçiler keyifli anlar geçirdi.

İki küçük resim sanatçısına kapılarını açan Batman Müzesi ve idarecileri sanatıyla kurumlarını renklendiren Melike Zeynep Baş ve Vesile Yağmur Baş'a teşekkür ederken, Melike ve Vesile'de resim çizmeye devam edeceklerini belirtti.