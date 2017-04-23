Küçük Ressamlar Anıtkabir'de"
- İngiliz ressam Pamphilon'un Anıtkabir'de tuvale Atatürk'ün "Bütün Ümidim Gençliktedir.
- İngiliz ressam Pamphilon'un Anıtkabir'de tuvale Atatürk'ün "Bütün Ümidim Gençliktedir." sözünü resmetmesi
Pamphilon'un konuşması
Katılımcı çocukların tuvale el izlerini bırakması "Küçük ressamlar Anıtkabir'de"
-"Küçük Ressamlar Anıtkabir'de" projesi ile üçüncü kez Anıtkabir'e gelen İngiliz ressam Pamphilon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla tuval başına geçti
Küçük Ressamlar Anıtkabir'de" projesi ile 3'üncü kez Anıtkabir'e gelen "İngiliz ressam Ned Pamphilon 23 Nisan nedeniyle bugün çocuklarla birlikte tuvalin başına geçti.
Anıtkabir'de bulunan kütüphane önünde resim yapan İngiliz ressam Pamphilon Atatürk'ün "Bütün Ümidim Gençliktedir." sözünü tuvale taşıdı.
Pamphilon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında bu yıl üçüncü kez 23 Nisan'da Anıtkabir'e gelerek çocuklarla birlikte resim yaptığını söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu hayranlığı ile tanınan Pamphilon, "Soğuk ve yağışlı bir hava var sabahın erken saatlerinden beri buradayım, Anıtkabir'de olmaktan son derece keyifliyim." diye konuştu.
Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü anımsatan Pamphilon, her yıl burada gerçekleştirdiği tüm aktivitelerde yoğun bir ilgi ve memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.
Pamphilon bugünkü aktivite de çocuklarda bir arada olmaktan ve birlikte çalışmaktan keyif aldığını söyledi.