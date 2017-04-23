"Küçük Ressamlar Anıtkabir'de" projesiyle üçüncü kez Anıtkabir'e gelen İngiliz ressam Ned Pamphilon 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla çocuklarla tuval başına geçti.



Anıtkabir Komutanlığının düzenlediği etkinlik kapsamında İngiliz ressam Pamphilon, Atatürk'ün "Bütün Ümidim Gençliktedir" sözünü dev tuvale taşıdı.



Etkinlik kapsamında çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan bölümü el izleri ve fırçalarıyla renklendirdi.



Pamphilon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında bu yıl üçüncü kez 23 Nisan'da Anıtkabir'e gelerek çocuklarla birlikte resim yaptığını söyledi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu hayranlığı ifade eden Pamphilon, "Soğuk ve yağışlı bir hava var ama sabahın erken saatlerinden beri buradayım. Anıtkabir'de olmaktan son derece keyifliyim." diye konuştu.



Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü anımsatan Pamphilon, Anıtkabir'deki etkinliklerde yoğun bir ilgi ve memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.



Pamphilon, etkinlik kapsamında çocuklarla bir arada olmaktan ve birlikte çalışmaktan keyif aldığını da vurguladı.