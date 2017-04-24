Küçük Ressamdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tablo Hediyesi

Küçük ressam Dilara Özdemir, 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlattığı tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. sınıf öğrencisi Özdemir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi resmettiği tabloyu Erdoğan'a hediye etti.



Tabloda yer alan figürlere ilişkin Erdoğan'a bilgi veren Özdemir, "Sizin ağzınızdan çıkan her sözcük barışı simgelediğinden dolayı tablomda barış güvercinlerine de yer verdim." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, "Bence siz tüm çocukların kahramanısınız." diyen Özdemir'e teşekkür etti.



Erdoğan, Özdemir ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.