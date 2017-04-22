Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Küçük Prens söyleşisi ve ardından gerçekleşecek sürpriz etkinliklerle karşılıyor...



Her yaşa hitap eden bu özel etkinlikte;



Dünyadaki sayılı Küçük Prens koleksiyonerlerinden Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Sobacı, doğa koruma konularında çalışan uzman biyolog Yıldıray Lise ve Kazım İnal ile Küçük Prens üzerine bir söyleşi gerçekleşecek...



Yıldıray Lise'nin koleksiyonunda 306 dil ve lehçeden 1000 civarında Küçük Prens var.. 20 yıllık koleksiyon geçmişi olan Mehmet Sobacı'da ise kitabın 283 dil ve lehçeden 1492 kitap buluyor. Lise'nin koleksiyonundan farklı olarak Sobacı, yayınevlerinin bütün baskılarını da tek tek topluyor. Kazım İnal'ın ise 103 dil ve lehçeden 400'e yakın kitabı bulunmakta...



Herkesin hayatında iz bırakmış olan Küçük Prens'in bu ilginç dil serüvenini müze atmosferinde konuşacağız...Söyleşinin ardından keyifli paylaşımlarımız olacak.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Gökyay Vakfı Satranç Müzesi



Mekan Adresi : Hamam Arkası Sakarya Mah. Basamaklı Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Küçük Prensin Dil Serüveni



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır