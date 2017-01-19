Küçük Prens" Gaziantepli Çocuklarla Buluşuyor

İstanbul Bozok Tiyatrosunun, dünyanın en çok okunan hikayelerinden uyarladığı "Küçük Prens" isimli oyunu Gaziantepli çocuklar için sahnelenecek.



Antonie de Saint-Exupery'in kaleme aldığı, Bozok Tiyatrosu ekibince tiyatro sahnesine uyarlanan oyunda, 6 gezegen gezen bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılıyor.



Filiz Bozok'un yönettiği oyunda, Gökhan Soykök, Noyan Uzer, İrem Gemici, Fatih Çelebi, Kübra Büşra Pişkin ve Hüseyin Emre Durmaz rol alıyor.



Oyun, 22 Ocak Pazar günü 13.00 ve 15.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde minik tiyatroseverler için sahnelenecek.