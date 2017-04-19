Merve Otçeken



Küçük Prens Büyürken Geride Bıraktıklarım



Uzman Psikolog Merve Otçeken Akın, Küçük Prens kahramanlarını çeşitli açılardan ele alarak bizi eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Ayrıca kitapta Küçük Prens'in fark ettiklerinden yola çıkarak alçak gönüllü olmak, özgürlük gibi konu ve kavramların hayata nasıl uygulanabileceği üzerinde duruyor. Bizlere nasıl özgür ruhlu yetişkinler olabileceğimizi anlatıyor.



Küçük Prens Okuma Rehberi Ayşe Arman Kitap Röportajını Okumak İçin Tıklayın



Merve Otçeken Akın Kimdir?



Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Bilim Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nden uzmanlık derecesi alan Merve Otçeken, "Ergenlerde Madde ve Alkol Bağımlılığı" önleyici eğitim programlarında eğitici eğitmen olarak görev aldı. Europa Nostra Ödüllü Kültür Karıncaları Projesi'nde koordinatörlük ve eğitmenlik yaptı. "Çocuk ve Ergenlerde Kültür-Sanat ile Yaratıcılık Geliştirme Atölyeleri" yaptı. "Ayrılık, Kayıp ve Yas ile Terapötik Çalışma" eğitimi aldı. İki yıl süren "Gestalt Eğitimi"ni tamamladı. PAYE (Psikolojik Travma Merkezi) onaylı EMDR terapistidir. "Spritüel Yoga Eğitmenlik Eğitimi" alarak sertifikalı yoga eğitmeni oldu. 2015'ten bu yana, Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. Çalışma alanlarının başında psikolojik travmalar, farkındalık çalışmaları (motivasyonel görüşme), obezite, beden algısı ve yeme bozuklukları, bağımlılık, performans geliştirme (sınav kaygısı, sporcular), gelişim dönemi krizleri gelmektedir. Psikoterapi ve atölye çalışmalarına 2014'ten bu yana kurucusu olduğu Syenah Danışmanlık bünyesinde devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Workinton Levent



Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Küçük Prens Büyürken Geride Bıraktıklarım



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır