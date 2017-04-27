Küçük Prens

Yazan: Antoine de Saint-ExuperyUyarlayan ve Yöneten: Antonina DobrolyubovaOynayanlar: Haluk Yüce, Marina Yüce, Şirin Ceylan ÖzenAldanmalar yaşamın köşe taşlarıdır.

Küçük Prens

Yazan: Antoine de Saint-Exupery

Uyarlayan ve Yöneten: Antonina Dobrolyubova

Oynayanlar: Haluk Yüce, Marina Yüce, Şirin Ceylan Özen

Aldanmalar yaşamın köşe taşlarıdır.

Her bir köşe ise, bizi bir parça daha "biz" olmaya hazırlar.

Yaşamın anlamından, çileğin tadına her ama her şeyi sorgulayabilmek insani bir özelliğimiz değil midir? Sanatın ayrıcalığı da bize bu sorgulama olanağı tanımasındandır.

Bu nedenle Exupery'in kaleme aldığı bu eşsiz yapıt, bu tiyatronun yönetmeninden oyuncularına… Bir sahne yapıtına dönüştürülmüş, dahası hadlerini aşıp öyküyü kukla ile anlatmayı seçmişlerdir.

Çocuk izleyicilerimize kitabın aslını adres gösterdiği, yetişkin izleyicilerimize ise yaşamın yepyeni bir tarifini sunduğu için seçtik bu yapıtı. Bu özgün yapıtı sahneye koyarak belki biz de kendi sınırlarımızı zorluyoruz.

Ne ki, sanatın sınır tanımazlığı yaptırıyor bunu bizlere. Dünya edebiyatının nadide yapıtlarından birini sahneleyip siz değerli izleyicilerimize yansıtma cesaretimizi yine sanatın ufuksuzluğuna borçluyuz.

Belki de aldanıyoruzdur!

Ama bu güzel aldanışın bile, salonu terk ederken sizleri değiştirmiş olduğuna emin olacağız.

Bir de Küçük Prens'imizin perdenin arkasından sessizce gülümsediğine.

Ne dersiniz…. Değmez mi sizce de?

Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Tempo

Mekan Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/C Maltepe/ANKARA

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Küçük Prens

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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