Yazan: Antoine de Saint-Exupery



Uyarlayan ve Yöneten: Antonina Dobrolyubova



Oynayanlar: Haluk Yüce, Marina Yüce, Şirin Ceylan Özen



Aldanmalar yaşamın köşe taşlarıdır.



Her bir köşe ise, bizi bir parça daha "biz" olmaya hazırlar.



Yaşamın anlamından, çileğin tadına her ama her şeyi sorgulayabilmek insani bir özelliğimiz değil midir? Sanatın ayrıcalığı da bize bu sorgulama olanağı tanımasındandır.



Bu nedenle Exupery'in kaleme aldığı bu eşsiz yapıt, bu tiyatronun yönetmeninden oyuncularına… Bir sahne yapıtına dönüştürülmüş, dahası hadlerini aşıp öyküyü kukla ile anlatmayı seçmişlerdir.



Çocuk izleyicilerimize kitabın aslını adres gösterdiği, yetişkin izleyicilerimize ise yaşamın yepyeni bir tarifini sunduğu için seçtik bu yapıtı. Bu özgün yapıtı sahneye koyarak belki biz de kendi sınırlarımızı zorluyoruz.



Ne ki, sanatın sınır tanımazlığı yaptırıyor bunu bizlere. Dünya edebiyatının nadide yapıtlarından birini sahneleyip siz değerli izleyicilerimize yansıtma cesaretimizi yine sanatın ufuksuzluğuna borçluyuz.



Belki de aldanıyoruzdur!



Ama bu güzel aldanışın bile, salonu terk ederken sizleri değiştirmiş olduğuna emin olacağız.



Bir de Küçük Prens'imizin perdenin arkasından sessizce gülümsediğine.



Ne dersiniz…. Değmez mi sizce de?



Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Tempo



Mekan Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/C Maltepe/ANKARA



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Küçük Prens



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır