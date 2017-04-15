Küçük Prens

Küçük Prens, sizlerle buluşuyor.

Küçük Prens

Küçük Prens, sizlerle buluşuyor.

Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan dünyanın en çok satan 3. kitabı seçilen "Küçük Prens,"sahneye taşınıyor... Çocukların "Küçük Prens,"i yakından tanıma fırsatı bulacağı oyunun koreografilerini Gökhan Soykök yaparken, yönetmen koltuğunda Filiz Bozok yer alıyor... Gezegenlerde yolculuk yapan Küçük Prens yolculuğu boyunca yeni karakterler tanıyor... Çocukları eğlendirirken, büyükleride hüzünlendiren oyunumuz anne babaların, çocuklarıyla izleyebileceği görsel bir şölen halinde sizleri bekliyor!

OYNAYANLAR

GÖKHAN SOYKÖK

NOYAN UZER 

BÜŞRA KÜBRA PİŞKİN 

FATİH ÇELEBİ 

İREM GEMİCİ 

HÜSEYİN EMRE DURMAZ

YAZAN: Antoine de Saint-Exupéry

YÖNETEN: Filiz Bozok

KOREOGRAFİ: Gökhan Soykök

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.

Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.

Başlangıç Saati : 15.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Küçük Prens

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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