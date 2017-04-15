Küçük Prens, sizlerle buluşuyor.



Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan dünyanın en çok satan 3. kitabı seçilen "Küçük Prens,"sahneye taşınıyor... Çocukların "Küçük Prens,"i yakından tanıma fırsatı bulacağı oyunun koreografilerini Gökhan Soykök yaparken, yönetmen koltuğunda Filiz Bozok yer alıyor... Gezegenlerde yolculuk yapan Küçük Prens yolculuğu boyunca yeni karakterler tanıyor... Çocukları eğlendirirken, büyükleride hüzünlendiren oyunumuz anne babaların, çocuklarıyla izleyebileceği görsel bir şölen halinde sizleri bekliyor!



OYNAYANLAR



GÖKHAN SOYKÖK



NOYAN UZER



BÜŞRA KÜBRA PİŞKİN



FATİH ÇELEBİ



İREM GEMİCİ



HÜSEYİN EMRE DURMAZ



YAZAN: Antoine de Saint-Exupéry



YÖNETEN: Filiz Bozok



KOREOGRAFİ: Gökhan Soykök



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.



Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.



Başlangıç Saati : 15.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Küçük Prens



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır