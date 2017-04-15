Küçük Prens
Küçük Prens, sizlerle buluşuyor.
Küçük Prens, sizlerle buluşuyor.
Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan dünyanın en çok satan 3. kitabı seçilen "Küçük Prens,"sahneye taşınıyor... Çocukların "Küçük Prens,"i yakından tanıma fırsatı bulacağı oyunun koreografilerini Gökhan Soykök yaparken, yönetmen koltuğunda Filiz Bozok yer alıyor... Gezegenlerde yolculuk yapan Küçük Prens yolculuğu boyunca yeni karakterler tanıyor... Çocukları eğlendirirken, büyükleride hüzünlendiren oyunumuz anne babaların, çocuklarıyla izleyebileceği görsel bir şölen halinde sizleri bekliyor!
OYNAYANLAR
GÖKHAN SOYKÖK
NOYAN UZER
BÜŞRA KÜBRA PİŞKİN
FATİH ÇELEBİ
İREM GEMİCİ
HÜSEYİN EMRE DURMAZ
YAZAN: Antoine de Saint-Exupéry
YÖNETEN: Filiz Bozok
KOREOGRAFİ: Gökhan Soykök
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.
Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.
Başlangıç Saati : 15.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Küçük Prens
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır