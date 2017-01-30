Küçük Prens, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.
Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan dünyanın en çok satan 3. kitabı seçilen "Küçük Prens," Tiyatro Bozok tarafından sahneye taşınıyor... Çocukların "Küçük Prens,"i yakından tanıma fırsatı bulacağı oyunun koreografilerini Gökhan Soykök yaparken, yönetmen koltuğunda Filiz Bozok yer alıyor... Gezegenlerde yolculuk yapan Küçük Prens yolculuğu boyunca yeni karakterler tanıyor... Çocukları eğlendirirken, büyükleride hüzünlendiren oyunumuz anne babaların, çocuklarıyla izleyebileceği görsel bir şölen halinde sizleri bekliyor!
OYNAYANLAR
GÖKHAN SOYKÖK
NOYAN UZER
BÜŞRA KÜBRA PİŞKİN
FATİH ÇELEBİ
İREM GEMİCİ
HÜSEYİN EMRE DURMAZ
YAZAN: Antoine de Saint-Exupéry
YÖNETEN: Filiz Bozok
KOREOGRAFİ: Gökhan Soykök
Küçük Prens
Küçük Prens, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.
Küçük Prens, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.