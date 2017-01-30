Küçük Prens, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.



Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan dünyanın en çok satan 3. kitabı seçilen "Küçük Prens," Tiyatro Bozok tarafından sahneye taşınıyor... Çocukların "Küçük Prens,"i yakından tanıma fırsatı bulacağı oyunun koreografilerini Gökhan Soykök yaparken, yönetmen koltuğunda Filiz Bozok yer alıyor... Gezegenlerde yolculuk yapan Küçük Prens yolculuğu boyunca yeni karakterler tanıyor... Çocukları eğlendirirken, büyükleride hüzünlendiren oyunumuz anne babaların, çocuklarıyla izleyebileceği görsel bir şölen halinde sizleri bekliyor!



OYNAYANLAR



GÖKHAN SOYKÖK



NOYAN UZER



BÜŞRA KÜBRA PİŞKİN



FATİH ÇELEBİ



İREM GEMİCİ



HÜSEYİN EMRE DURMAZ



YAZAN: Antoine de Saint-Exupéry



YÖNETEN: Filiz Bozok



KOREOGRAFİ: Gökhan Soykök