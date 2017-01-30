Küçük Prens

Küçük Prens, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.

Küçük Prens

Küçük Prens, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.

Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan dünyanın en çok satan 3. kitabı seçilen "Küçük Prens," Tiyatro Bozok tarafından sahneye taşınıyor... Çocukların "Küçük Prens,"i yakından tanıma fırsatı bulacağı oyunun koreografilerini Gökhan Soykök yaparken, yönetmen koltuğunda Filiz Bozok yer alıyor... Gezegenlerde yolculuk yapan Küçük Prens yolculuğu boyunca yeni karakterler tanıyor... Çocukları eğlendirirken, büyükleride hüzünlendiren oyunumuz anne babaların, çocuklarıyla izleyebileceği görsel bir şölen halinde sizleri bekliyor!

OYNAYANLAR

GÖKHAN SOYKÖK

NOYAN UZER 

BÜŞRA KÜBRA PİŞKİN 

FATİH ÇELEBİ 

İREM GEMİCİ 

HÜSEYİN EMRE DURMAZ

YAZAN: Antoine de Saint-Exupéry

YÖNETEN: Filiz Bozok

KOREOGRAFİ: Gökhan Soykök

Kaynak: Etkinlik.io

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