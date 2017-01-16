Küçük Oteller'in Büyük Buluşması 25 Ocak'ta

Türkiye Küçük Oteller Derneği'nin Geleneksel Büyük Buluşması, 25 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Ahırkapı Armada Otel'de gerçekleştirilecek büyük buluşmaya, Türkiye'nin birçok bölgesinden, derneğe üye olan küçük oteller katılacak. Türkiye Küçük Oteller Derneği Genel Başkanı Mehmet Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul İl Turizm Müdürü Nedret Apaydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Vatan ve Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cenk Demiroğlu'nun konukları olacağını ve birer konuşma yapacaklarını belirtti. Çelik, sunumların ardından, 'Tecrübelerimizi Paylaşalım" adlı oturumun gerçekleştirileceğini, oturumun ardından da kokteyl ve yemek ile büyük buluşmanın sona ereceğini söyledi. - İZMİR