Küçük Nurullah'tan 8 Yıldır Haber Yok

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Mayıs 2009 tarihinde evden çıkan 11 yaşındaki Nurullah'tan 8 yıldır haber alınamıyor.



23 Mayıs 2009 tarihinde evden çıktıktan sonra kaybolan 11 yaşındaki Nurullah Daşkın'tan haber alınamazken, ailesinin umutlu bekleyişi ise devam ediyor. O tarihte beşinci sınıfta okuyan oğlu Nurullah'ın kaçırıldığını ifade eden baba Mehmet Daşkın (46), "5 çocuğum var. Nurullah dördüncü çocuğumdur. Çocuğum cumartesi günü saat 16.00 civarında evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Son günlerde çocukların kaçırmaları bizleri de üzdü. Önümüzdeki nisan ayında oğlumun 8. yılı dolacak. Bazen diyoruz ki kapı çalacak ve içeriye girecek diye umutla bekliyoruz. Tüm aramalara rağmen şimdiye kadar bir sonuç alamadık. Nurullah Daşkın'ı görenlerin 534 461 15 24 numaralı telefondan bize haber vermesini istiyoruz" dedi.



Anne Kibar Daşkın ise, Kürtçe ağıtlar yakarak, çocuğunun bulunmasını istedi. - MUŞ