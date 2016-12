Küçük Muhammet Tedavi Edilmezse Yatağa Bağlı Yaşayacak

Çanakkale Devlet Hastanesinde doğuştan kas hastalığı teşhisi konulan 6 yaşındaki Muhammet Emin Helvacı'nın ailesi oğullarının 4 yıldır tedavi olamadığını belirtti.



Barbaros Mahallesinde yaşayan Güldemet Helvacı ve Suat Helvacı'nın 3 çocuğundan en küçüğü olan, 6 yaşındaki Muhammet Emin Helvacı'ya Çanakkale Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde doğuştan kas hastalığı teşhisi konulunca ailenin dünyası yıkıldı. Helvacı çifti çocuklarının tedavisi için çalmadık kapı bırakmadı. 4 yıl boyunca Çanakkale başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki hastanelere başvuran Helvacı ailesi iddiaya göre hiçbir doktordan tedaviyle ilgili bir yanıt alamadı. 4 yıl içinde Muhammet Emin'in eski sağlığına kavuşması için 70 bin TL harcayan aile eğer oğulları için 6 yıl içinde bir tedavi yolu bulunamazsa, küçük Muhammet Emin ömür boyu makine ile yatağa bağlı olarak yaşayacak.



'Bu hastalığın tedavisini istiyoruz'



Muhammet Emin Helvacı'nın babası Suat Helvacı(51), doktorlarla sadece bir buçuk dakika görüşebildiklerini belirterek, "Çocuğuma ne ilaç, ne de başka bir şey hiçbir şey verilmiyor. Ciğerlerinde sorunlar başladı. Yürümesinde, oturmasında, kalkmasında, uyumasında ve konuşmasında dahi sorunlar var. Biz bir doktor arıyoruz. Bu hastalığın tedavisini istiyoruz. Kendi imkanlarımızla oğlumuzu götürmediğimiz yer, hastane kalmadı. Buradaki doktorlar bile ilaç dahi yazamıyorlar. Kas hastası olduğu için "biz yazamayız" diyorlar. Bu tanı üzerinden hastaneye gidip geliyoruz. En ufak bir ateş yükseldiğinde kas hastasıdır. Normaldir diyorlar" dedi.



'Bize hiç bir tedavisi yok deniliyor'



Oğlu Muhammet Emin'in hastalığı için tanı olduğunu ama doktor olmadığını belirten Güldemet Helvacı hiçbir şey yapılmadığını dile getirdi. Çocuğunun günden güne kötüye gittiğini ifade eden Güldemet Helvacı,"Ciğerlerinde, konuşmasında, yürümesinde, koşmasında her şey geri geri gidiyor. Bize hiç bir tedavisi yok deniliyor. Ankara'ya hastaneye götürdüğümde hiçbir tedavi yok denildi. Benim çocuğum yatağa düştükten sonra yürüyemedikten sonra veya solunum cihazına bağlandıktan sonra yapılan tedavi kortizon'un yani hiçbir şeye yarayacağını zannetmiyorum. Ben istiyorum ki şimdi hani 'erken teşhis hayat kurtar' diye bir laf var. Çocuğumun şimdi tedavisini istiyorum. Varsa böyle bir tedavi kortizonlu iğne her ne gerekiyorsa şimdi istiyorum. Bize bir yol gösteren bir doktor istiyorum. Çocuğumu kurtarmalarını istiyorum. Benim çocuğum gibi milyonlarca çocuk, aynı anne ve baba aynı sıkıntıyı, aynı üzüntüyü yaşıyor. Kimse evladını kaybetmesin. Sadece çocuğumun tedavisi ne gerekiyorsa o yapılsın. Başka bir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.



'Oğlum asla yürüyemeyecek diyorlar'



Güldemet Helvacı, "Oğlum asla yürüyemeyecek diyorlar. 11 yada 12 yaşına geldiği zaman tamamen yatağa bağlı olarak makineye ve cihaza bağlı kalacak diyorlar. Normal bir kişinin yaşama şansı yüzde 60 ise, bu 30 diyorlar. Her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. Kalbi bile durabilir. Her şey kasla çalışıyor. Başka hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece kan tahlilini yapıyorlar. Ateşleniyor, boğazı şişiyor, Tiroit bezleri şişiyor, doktora hocam bunlar neden oluyor. Yok mu bunun çaresi dediğimizde kas hastalığından diye tek bu açıklama yapılıyor. Başka bir hiç açıklama yapmıyorlar" dedi. - ÇANAKKALE