Küçük Mehmet'ten Arda Turan'a Forma Siparişi
Zonguldak’ta yaşayan Mehmet Eren Çetin, Barcelona’da forma giyen Arda Turan’a forma siparişi verdi.
Zonguldak'ta yaşayan Mehmet Eren Çetin, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'a forma siparişi verdi. Siparişini ise sosyal medya aracılığıyla verince bir anda fenomen oldu.
Kozlu ilçesine bağlı Fatih Sitesi mevkisinde ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Eren Çetin, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'a forma siparişi verdi. Messi'den imzalı forma almasını isteyen küçük Mehmet, Arda Turan'a sosyal medya hesabından şu sözleri yazdı:
"Arda abi benim için ne olur Messi'ye 'Mehmet Eren Çetin senin imzalı formanı istiyormuş' de verirse Kozlu'nun araba yerleri var. Orada Fatih Sitesi yazıyor. Alta bir yol iniyor. Oranın ikinci apartmanının birinci katına getir." Küçük Mehmet'in bu isteği kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. - ZONGULDAK
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