Küçük Maestro Metroda!

Metro çıkışında müzik yapanları gören küçük çocuk, orkestrayaı yönetmeye başlıyor.

Metro çıkışında müzik yapanları gören küçük çocuk, orkestrayaı yönetmeye başlıyor.

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Müzik