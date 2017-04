Küçük Kulüp Hayatın İçinden Söyleşileri;

Hakan Urgancı'yı Ağırladı

Urgancı, Ben Kim Konuşmak Kim, Herkes için Karizma, Hayat Seni Cümle İçinde Kullandı, Ben Senin Bildiğin Kızlardanım, Aradığınız Hayata Şu An Ulaşılamıyor, Mutlu Sonlar Başka Kitapta Bebeğim isimli kitaplarından sonra geçtiğimiz aylarda yayınlanan son kitabı Ondan Geriye Say'ı Küçük Kulüp üyelerine anlattı.

Moderatörlüğünü Ahmet Aslaner'in yaptığı söyleşide Urgancı, Ondan Geriye Say kitabının, sufizm ve Şamanizmle beslenmiş bir gerilim öyküsü gibi okunabileceği gibi, bir tekamül yolculuğu olarak da okunabileceğini söyledi. Kitabın kahramanının, timsah avcısı, Tokya'da bir metro görevlisi, Pehlivan Koca Yusuf, sürgündeki bir şehzade gibi pek çok kişinin son on dakikalarını yaşayan bir ruh olduğuna değinen yazar; "Uzun cümlelerden hoşlanmıyorum. Çok bilgi ve az tarif ile kitaplarımı yazmaya özen gösteriyorum. Ondan Geriye Say bilim kurgu kitabı olarak görünse de felsefe, gerilim, bilimkurgu ve mizah iç içe geçmiş durumda." Dedi.

Söyleşinin ardında Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Hakan Urgancı'ya teşekkür çiçeği takdim etti.