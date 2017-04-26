Küçük Kızın Parmağına Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkartıldı

Niğde'de 5 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre, Niğde'de 5 yaşındaki Selma Nur Doğan'ın taktığı yüzük parmağına sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan çocuk durumu ailesine haber verdi. Ailesi de yüzüğü bir türlü çıkaramayınca, çocuğu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Yüzük, doktorlar tarafından da çıkartılamayınca Niğde Belediyesi itfaiye müdürlüğüne haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü sağlık ekiplerinin nezaretinde keserek çıkarttı. - NİĞDE