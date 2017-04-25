Küçük Kız Kardeşler Madde Kullanan Anne Babasını Kurtardı

Eskişehir'de iki kız kardeş,madde kullandıktan sonra baygınlık geçiren anne ve babasını polis ekiplerine ihbar ederek hayatlarını kurtardı.



Kumlubel mahallesinde devriye atan polis ekiplerini 8 yaşındaki Sevcan ile 6 yaşındaki Sevim kız kardeşleri durdurdu. Evde anne ve babasının baygın olduğunu söyleyen iki minik yürek polis ekiplerinden yardım istedi. Çocukların çağrısı üzerine ekipler, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, anne ve babaya olay yerinde müdahale etti. Anne ve baba hastaneye gitmeyi reddetti. Bu sırada iki küçük kardeş, bir süre gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızlar bir polis memuru tarafından verilen meyve suyunu içerken sakinleşti. İki küçük kız kardeş verilen bir meyve suyunu sırayla paylaşarak içti.



Bu sırada sağlık ekiplerinin müdahale ettiği baba, bisikletle evden çıkarak, basın mensuplarının gözü önünde yemek almaya gitti. Ardından olayı anlatan 8 yaşındaki Sevcan, eve iki kişinin geldiğini ileri sürerek, "Anneme sigara verdiler. İçtikten sonra bayıldı. Biz de polise söyledik. Onlar da bize sağlık ekiplerini çağırdıklarını anne ve babamın iyileşeceğini söyledi" dedi.



=====================================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>