Küçük kız aracın lastiğinden fırlayan taştan son anda kurtuldu...O anlar kamerada



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil lastiğinin altından fırlayan taş, kaldırımda annesiyle yürüyen kız çocuğunu sıyırarak iş yerinin camını kırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haliliye Mahallesi Seyfioğlu Caddesinde seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin üzerinden geçtiği taş, lastiğin altından fırladı. Fırlayan taş, aynı anda kaldırımda yürüyen bir kadın ve yanında bulunan kız çocuğunu sıyırarak, beyaz eşya tamircisinin camını kırdı. Olup bitenden habersiz, camın kırılma sesiyle irkilerek arkasına bakan küçük kız, annesiyle yoluna etti.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, iş yeri sahibi Aydın Bozkuş ile müşteriler, camın kırılmasıyla dışarı çıktı. Görüntülerde kız çocuğunun ayı kurtulduğu görülürken, anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca görüntülendi.