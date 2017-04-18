Küçük Kaşifler, Tübitak'ta Yarıştı

Küçük kaşifler, TÜBİTAK'ta yarıştı

TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başladı



KOCAELİ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumudüzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması finali Gebze Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

TÜBİTAK tarafından temel ve uygulamalı bilim alanlarında öğrencileri araştırmaya teşvik etmek, proje yapma kültürü kazandırmak artırmak amacı ile düzenlenen 11. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölgesi Final Yarışması, Gebze Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. Asya Bölgesi Final Yarışmasına Düzce, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya illerinden resmi ve özel okulların 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Toplamda 409 proje başvurusu ile başlayan yarışmada ilk elemeler sonucu 50 proje finale katılmaya hak kazandı. Proje yarışmasında 12 biyoloji projesi, 18 fizik, 5 kimya, 15 matematik projesi yarışıyor.

Sunulan projeler arasında yer alan 'Sayıların Gizemi' isimli proje ilgi gördü. Proje de bilgilerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde aktarım yapılmak için şifreleme yöntemi bulundu. Bu yöntem ile 1, 2, 3 ve 4 sayılarının kareleri alınarak kırmızı, yeşil, mavi, mor ve siyah renkleri ile eşleştiriliyor. Bu eşleşme işe renklere göre sayıların kareleri alınınca şifrelenmiş kelimeler ortaya çıkıyor. Bir başka ilgi gören proje ise 'Hatalı Cam Ürünlerini Ayıklayan Robot' isimli proje oldu. Bu proje hayata geçirildiğinde ise cam fabrikalarında üretilen ürünlerin hatalı olup olmadığı belirlenebilecek.

"4 ana grupta projeler değerlendiriliyor"

11.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması finali ile ilgili bilgiler veren TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Ay, "Daha önceden bu benim eserim isimli projenin 11. sini bu sene TÜBİTAK düzenliyor. TÜBİTAK'ın 12 bölgesinden birisi olan İstanbul Asya Bölgesi; İstanbul Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinden oluşan bir bölgemizdir. Bu bölgede toplamda 409 projemiz başvurup yarışmaya katılmıştır. Türkiye genelinde de yaklaşık 11 bin bir proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bu projeler kapsamında baktığımız zaman 4 tane ana gurupta bu projeler değerlendiriliyor" dedi.

"409 projeden 50 tanesi yarışmaya hak kazandı"

50 farklı projenin yarıştığını belirten Ay,"Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanları olmak üzere 4 alanda bu projelerimiz değerlendiriliyor. 409 proje içerisinden üniversitelerde bulunan öğretim üyeleri tarafından oluşturulan komisyonlardan 50 projemiz bölge finalinde sergilenmesi için uygun görülmüştür. Bunlardan biyoloji alanında 12 tane, fizik alanında 18 tane, kimya alanında 5 tane ve matematik alanında da 15 tane olmak üzere toplamda 50 projemiz bu bölgemizde sergilenmektedir" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Final Yarışmasının finali 20 Nisan Perşembe günü GTÜ'de yapılacak.