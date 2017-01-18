Küçük Kara Balık Oyunu Miniklerle Buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın sanatsal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirdiği aktiviteler ve sunduğu imkânlarla miniklerin öğretici en büyük eğlencesi haline gelen HBB Şehir Tiyatrosu, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

HBB ŞEHİR TİYATROSU, KÜÇÜK KARA BALIK OYUNU İLE MİNİKLERE HEM EĞİTİCİ HEM DE ÖĞRETİCİ MESAJLAR VERİYOR

Derlemesini ve yönetmenliğini Şehir Tiyatrosu'nun başarı sanatçısı Atilla Yaprak'ın üstlendiği 'Küçük Kara Balık' adlı çocuk oyununda, annesiyle ufak bir derede yaşayan küçük karabalığın büyük denizlere gitmek istemesi ve bu yolda başından geçen maceralar anlatıldı.

Yaşanılan zorlukların üstesinden gelmenin cesaret ve inançla mümkün olabileceğini bir kez daha sahnedeki muhteşem performansları ile gösteren HBB Şehir Tiyatrosu ekibi, miniklere hem eğitici hem de öğretici oyunu izlemenin keyfini yaşatırken oyunun içeriğindeki mesajlarla da hayata dair gerçekleri bir kez daha gözler önüne serildi.

BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

'Küçük Kara Balık' çocuk oyununu izlemeye gelen öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek geleceğimizin teminatı olan çocuklara tiyatro sevgisini aşılayarak onların sorgulama ve öğrenme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'a ve HBB Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ettiler.



