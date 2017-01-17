Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunda öğrenim gören küçük hafızlar ödüllendirildi.



Erzincan İl Müftülüğüne bağlı, İhya Vakfı desteğinde hizmet veren Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu Emine Bilen Hafızlık Bölümünde düzenlenen ödül programına, Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır ile Müftü Yardımcıları Dr. Mehmet Reşat Şavlı ve Harun Özkan, İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun Şimşek, Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen, Erzincan İhya Vakfı Başkanı Ahmet Polat, İhya Vakfı Erzincan Temsilcisi Muhittin Yıldırım ve çok sayıda misafir katıldı.



Programda ilk önce İhya Vakfı Erzincan temsilcisi Muhittin Yıldırım konuşma yaptı. Yıldırım konuşmasında; "Her bir karışında Kur'an sesi, Kur'an nuru olsun diye hayal edilip de emek verilen bu binada, temeli atılırken takva üzere duvarları yükseltilmiş bir bina olsun diye Allah'a (C.C) dua ettik ve Allah (C.C) daha bir yıl olmadan bu çatı altında Kur'an seslerini duymayı bize nasip etti. Bizleri bu günlere ulaştıran Allah'a hamd ediyorum. Buraya emek veren hayır sahipleri insanlara da teşekkür ediyorum.Hafızlık İslam geleneğidir, Peygamber (S.A.V) sünnetidir, Ashabın Peygamberimizin (S.A.V) dizinin dibinde talebe olunduğunun göstergesidir ve Allah (C.C) hafızlarımızın dilinde Kur'an'ı muhafaza ediyor. 15 asırdır okunan Kur'an nesilden nesile taşınmış ve bizlerde bu işin gönüllü hizmetkarlarıyız. İhya vakfı olarak birinci derecede yaptığımız iş Kur'an Kursları inşa edip hafızları buraya davet etmek, yetiştirmektir. Bizlerde ilk kez sizlerle burada bir araya geldik. Burada hafızlar yetişiyor, burada Kur'an okunuyor, burada secde ettiğinizde inanıyorum ki cennet kokusu alacaksınız elhamdülillah" dedi.



Programa katılan Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Kur'an Kursu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karabayır açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Burada hafızlıkta başarı göstererek, günde beş cüz okuyarak hatmini tamamlayan talebelerimizin hediye takdimi için toplanmış bulunmaktayız. İki Hafızımıza Altın hediyesi ile ödüllendiriyoruz." Erzincan İmam Hatip lisesi Müdürü Harun Şimşek'te, öğrencileri yetişmeleri konusunda imam hatip okullarına teşvik ederek, kendilerinin çok sayıda başarılı öğrenciler yetiştirdiklerini, imam hatiplerde okumanın bir ayrıcalık olduğunu ve bu okulların kalite eğitimi trendinin sürekli tırmandığını ifade etti. Programda 6 - 12 yaş Kur'an eğitimi alan öğrencilerimizin okudukları dualar ve 5. sınıf imam hatip talebelerimizin okuduğu ilahiler büyük ilgi gördü. - ERZİNCAN