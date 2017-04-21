Küçük Görkem'in Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Görkem Çakır'a çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ahmet A., tutuklandı.



Kaza, geçen 10 Nisan Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu, Turgutlu İlçesi Ergenekon Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, marketten ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Çakır'a çarptı. Kocatürk Koleji 7'inci sınıf öğrencisi Çakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kazadan bir gün sonra yakalanan Ahmet A., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın itirazıyla bugün tekrar gözaltına alınan Ahmet A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Manisa