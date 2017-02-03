Küçük Ev Aletlerinde Ötv'nin Sıfırlanması

n11.com Satış Direktörü Örpen Koçak, küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesine ilişkin, "Ürün fiyatlarında gerçekleşecek indirimle özellikle yaz aylarında yoğunlaşan online evlilik ve çeyiz alışverişlerinde artış öngörüyoruz." ifadesini kullandı.



Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, küçük ev aletlerinde ÖTV'nin sıfıra çekilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, söz konusu indirimin n11.com platformunda farklı kategorilerde yer alan ilgili ürün fiyatlarına da yansıyacağını bildirdi.



Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki artış nedeniyle maliyetlerin artmasının tüketiciler için dezavantaj oluşturduğunu belirten Koçak, indirim kararıyla kullanıcı nezdinde alım kararının da güçlenmesini beklediklerini bildirdi.



Koçak, şunları kaydetti:



"Kararın ardından ürün fiyatlarında gerçekleşecek indirimle özellikle yaz aylarında yoğunlaşan online evlilik ve çeyiz alışverişlerinde artış öngörüyoruz. Özellikle yaz döneminde n11.com'da gözlemlediğimiz çeyiz ve evlilik alışverişlerindeki artışın bu indirim kararıyla birlikte öne çekileceğini, n11.com geneline ve piyasalara bir soluk ve hareket getireceğini düşünüyoruz.



İndirimle birlikte satışlar artacaktır. Sektör olarak bu gelişmeyi olumlu karşılıyor, bilhassa alıcı ve satıcılarımız için de bir fırsat olarak görüyoruz. n11.com bünyesindeki markalarımızın ve ithalatçılarımızın da bu indirime kayıtsız kalmayarak ÖTV indirimine ek indirimlere gitmesini bekliyoruz."