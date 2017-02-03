Küçük Ev Aletlerinde Ötv'nin Sıfırlanması

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak alım gücünde yaşanan kaybın etkilerinin giderilmesi açısından küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesinin, sektör ve nihai tüketici açısından oldukça önemli ve sevindirici bir haber olduğunu bildirdi.



Erdoğan, Bakanlar Kurulu kararı ile küçük ev aletlerinden alınan ÖTV'nin 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yılda 2,2 milyar dolar cari fazla vererek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan züccaciye sektörünün, en çok yüksek KDV oranları ve ÖTV uygulamaları gibi özel durumlardan etkilendiğini kaydetti.



Küçük ev aletlerinin herkesin evinde, iş yerinde, hayatının her alanında zorunlu ihtiyaç haline geldiğini belirten Erdoğan, "Su ısıtıcısı, ütü, tost makinesi ve elektrikli süpürge gibi eşyaların lüks sınıfında sayılarak ÖTV kapsamına alınmış olması, bu iş kolunda iştigal eden gerek üretici-ihracatçı, gerekse de ithalatçı üyelerimizin tamamını olumsuz etkilemekteydi." ifadelerini kullandı.



"3 aylık periyot, sektörün ulaşmak istediği hedefler için yeterli değil"



Ömer Ertuğrul Erdoğan, lüks ürün sınıfına girmeyen küçük elektrikli ev ve mutfak aletlerindeki yüzde 18 KDV'nin üzerine eklenen yüzde 6,7 ÖTV nedeniyle ürünün nihai tüketiciye sunulması noktasında haksız fiyat rekabeti oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Döviz kurlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak alım gücünde yaşanan kaybın etkilerinin giderilmesi açısından elektrik süpürgeleri, öğütücüler, karıştırıcılar, meyve ve sebze presleri, et-kıyma makineleri, su ısıtıcılar, saç kurutma makineleri, ütüler, mikro dalga fırınlarda ve benzeri elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, sektör ve nihai tüketici açısından oldukça önemli ve sevindirici bir haber. Fakat 3 aylık periyodun, sektörün ulaşmak istediği hedefler için yeterli olacağını düşünmüyoruz. Üretimin teşvik edilmesi, ihracatın ve istihdamın artırılması ve iç pazarın canlandırılması adına bu kararın sürekli ve kalıcı olmasını istiyoruz."