Küçük Erkekler Futbol Grup Birinciliği Nevşehir'de Başlıyor

2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan futbol Küçük erkekler grup birinciliği müsabakaları Nevşehir'de başlayacak.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksleri içerisinde bulunan 3 nolu çim futbol sahasında başlayacak olan küçük erkekler futbol grup birinciliği müsabakalarında Adana, Aksaray, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Osmaniye ,Konya, Mersin ,Niğde, Kahramanmaraş olmak üzere 12 il katılıyor.



Nevşehir'de oynanacak olan müsabakalar sonrasında grup birinciliğini elde eden takım bir üst tura çıkacak. - NEVŞEHİR