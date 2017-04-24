Küçük Dilara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Diyarbakır'dan ailesi ile birlikte Ankara'ya gelen Dilara Özdemir, 15 Temmuz gecesinde yaşananları resmettiği tablosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti



ANKARA - Diyarbakırlı 6. sınıf öğrencisi Dilara Özdemir, 15 Temmuz gecesi yaşananları resmettiği tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Dilara ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Dilara, 15 Temmuz gecesi neler yaşadıklarını anlattı ve kendi hafızasında canlandırdıklarını resmettiği tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Resmindeki detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir bir anlatan Dilara Özdemir, "15 Temmuz gecesinde annem 'darbe oluyor' dediğinde ben deprem oluyor sanmıştım. Resmimdeki kız benim, elimde dünya var, dünyanın tam ortasında siz Sayın Cumhurbaşkanı altın değerinde olduğunuz için sizi altın renginde çizmek istedim. Sizin ağzınızdan çıkan her sözcük barışı simgeleyen sözcükler olduğu için barış güvercinlerini resmettim. Bu barış güvercinleri çocuklara, insanlara yardım merdivenleri uzatarak savaştan kaçırmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz çiçekler ise beni ve sizleri korumaya çalışan her bir çocuğu temsil ediyor. Burada 15 Temmuz gecesinde yaşanan Boğaziçi Köprüsü'ndeki olayı resmettim. Hatırlarsanız 15 Temmuz gecesinde herhangi bir gemi bize gelip savaş açmadı. Ancak bizim küçük bir Türk gemisi ile nasıl onlara karşı çıkacağımızı göstermeye çalıştım. Burada gördüğünüz çocuklar ellerinde bayraklar sallayarak savaşı engellemeye çalışıyorlar. Savaşlardan dolayı benim saçlarım alev alıyor. Burada bombalanan evlerimiz, burada bombalanan Meclisimiz var. Ben resim yaparken gücümü Türk bayrağından, halkımdan ve sizden alıyorum. Bence siz tüm çocukların kahramanısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Çok teşekkür ediyorum" diyerek hayranlıkla izlediği küçük Dilara'yı alkışladı.

(DY-BT-