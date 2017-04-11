Küçük Çocuk Trenle Platfrom Arasına Düştü

Sidney'de bir tren istasyoun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük çocuk trenle platform arasına düştü. Olay, Cronulla tren istasyonunda yaşandı. Dedesi ve büyükannesi ile birlikte trene binmek üzereyken küçük çocuk bir anda tren ile platform arasına düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden yaşlı adam istasyon görevlilerine haber verdi. Tren harreket etmeden çocuğu fark eden görevliler bir felaket yaşanmadan çocuğu kurtarmayı başardılar.