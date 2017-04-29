Küçük çocuk bahçe duvarının üzerinde ki demir korkuluğun üzerine düştü... Ölümden döndü

Eskişehir'de evlerinin önündeki korkuluk demirinin üzerine düşen 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Ağır yaralanan çocuğun boğazına 15 den fazla dikiş atıldı

Yaralanan çocuğun babası Sedat Aşık:

"Anne ve babalar çocuklarına sahip çıksın"

Çocuğa ilk müdahale yapan komşu Rehan Öner:

"İnsan gücü ile eğilmeyen demir eğildi"



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de evlerinin bahçe duvarının üzerinden geçtiği sırada düşmesi sonucunda boğazına korkuluk demiri batan 10 yaşındaki çocuk ölümden şans eseri kurtuldu.

Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak üzerinde bulunan evlerinin bahçesinde kardeşi ile top oynayan İsmail Aşık (10), toplarının dışarı kaçması sonrasında bahçe duvarından aşarak almak istedi. Bahçe duvarının üzerine çıkan çocuk, korkuluk demirlerini geçtiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme esnasında korkuluk demiri, çocuğun boğazını boydan boya kesilmesine neden oldu. İnsan gücü ile eğilmeyen korkuluk, küçük çocuğun boğazını sırtması esnasındaki kuvvetle yamuldu. Çocuğun kanlar içinde kaldığını gören komşu Reha Öner ise, yaptığı ilk müdahale sonrasında durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, küçük çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada İsmail Aşık'ın boynuna yaklaşık 15 dikiş atıldı. Şans eseri, hayatta kalan küçük çocuğun ailesi, hem üzüntülü hemde çocuklarının hayatta kaldığı için dua ediyorlar.

Yaşadığı olayı anlatan 10 yaşındaki İsmail Aşık, topunu almak için korkuluk demirlerinin üzerine çıktığını anlatarak, "Ben topu almak için çıkmıştım. Geçtiğim sırada ağaca ayağım takıldı. Yere düştüm. Reha abide sağlık ekiplerini çağırdı. Hastaneye gittik dikiş attılar. Boğazım demirler çarptı" dedi.

İsmail Aşık'ın babası Sedat Aşık ise, fabrikada çalıştığı sırada haberi aldığını belirterek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben fabrikada çalıştığım sırada haber geldi. Oradan hemen hastaneye geldim. Komşularımız müdahale etmiş. Benim bildiği 15 dikiş atıldı. Allah kimseye bu durumu göstermesin çok kötü. Herkes çocuğuna sahip çıksın, kolay değil. Kimseye evlat acısı vermesin. Anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarına dikkat etsin."

"İlk olarak tampon yaptık"

Olay sonrasında ilk müdahaleyi yapan Reha Öner ise, yaşanılan olay hakkında şunları söyledi:

"Çocuklar evin bahçesinde oynarken, toplarını dışarı kaçırdılar. Bahçe kapısı kilitli olunca, demir parmaklıklardan dışarı çıkmak istediler. Çıkarken, ayağı kaydı, kancaya takıldı. Çenesini betona vurup, yere düştü. Biz hemen yanına geldik. Reha amca boynum kanıyor mu? dedi. Boynunun boydan boya yarıldığını gördüm. Tampon yapıp, sardık. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Gerçekten ölümden döndü. Elimizden eğemediğimiz demiri, çocuk askıda kalınca eğildi."