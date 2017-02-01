Küçük Çocuğun Organları 3 Hastaya Umut Oldu

Mardin'de beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun bağışlanan organları Malatya'da tedavi gören 3 hastaya umut oldu.



Mardin'de beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki Abdulhadi G'nin karaciğer ve 2 böbreği, ailesinin onay vermesi üzerine ambulans uçakla Malatya'ya götürülerek, burada organ bekleyen 3 hastaya nakledildi. Nusaybin'de doğumdan kaynaklı rahatsızlıktan dolayı kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde duran kalbi doktorlar tarafından yapılan kalp mesajıyla tekrar çalıştırılan ve Mardin Özel Park Hastanesine sevk edilen 3 yaşındaki Abdulhadi G'nin beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin bebeğin organlarını bağışlaması üzerine akşam Malatya'dan ambulans uçakla Mardin'e gelen nakil ekibi ve Mardin Özel Park Hastanesinden Anestezi Uzmanı Dr. Ali Rıza Şeren, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bağcıer ile ekibinin yaklaşık 3 saat süren operasyonla aldığı organlar, gece saatlerinde Malatya'ya gönderildi.



Yapılan organ bağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Anestezi Uzmanı Uz. Dr. Ali Rıza Şeren, "Hastamız doğumdan itibaren beyin gelişimi ile ilgili bir problemden dolayı tedavi görüyordu. Hastanın ailesi küçük çocuğu en son dün Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Küçük çocuğun Nusaybin Devlet Hastanesinde kalbi durmuş ve doktorlar tarafından yapılan 5 dakikalık kalp masajı ile yeniden kalbi çalıştırılıp yoğum bakım ünitesine alınmıştı. Hasta daha sonra hastanemize sevk edildi. Hastanemizde yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastamızın beyin ölümü gerçekleştikten sonra babası ve yakınlarıyla organların bağışlanması için görüşme yapıldı. Aile ve yakınları sağ olsunlar olumlu olarak cevap verdi. Ailenin ve yakınlarının olumlu cevabından sonra organ nakli sürecini başlattık. Yapılan operasyonla bir tane karaciğer ve iki adet böbrek nakil ekipleri tarafından alınarak Malatya'da üç hastaya nakledilmek üzere yola çıktı" dedi.



"Organ bağışı konusunda empati yapmalıyız"



Mardin'de ikinci kez organ bağışı gerçekleştiğini anımsatan Şeren, "Hastanemizde daha önce de bir organ bağışı olmuştu. Yapılan bu nakil ile Mardin'de ikinci kez organ bağışı gerçekleşmiş oldu. Organ bağışlarını kabul eden iki ailemizin de kendi çocukları doğum itibariyle organ yetmezliği ve uzun süre tıbbi problemleri nedeniyle uzun süreli tıbbi bakım almakta olan çocuklardı. Organ bağışını kabul eden iki ailemiz de, çocukları da organ bağışı beklediği için organ ihtiyacı olan insanların neler yaşadıklarını biliyorlardı. Organ bağışlarını kabul eden ailelerimiz yaşanan sıkıntıları bildikleri için başkaları da bizim çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin, hastaları hayat bulsunlar diyerek gayet aklıselim bir düşünceyle organ bağışı yapmayı kabul ettiler. İnşallah bu örnekler artıkça insanların organ bağışı konusundaki bakışı da değişir. Mardin genelinde başka nedenlerden dolayı insanlar pek organ bağışı yapma taraftarı değil. Bu sıkıntılar herkesin başına gelebilir. Bu sıkıntı hepimizin başına gelebilir. Böbrek yetmezliği çeken bir çocuk veya yetişkinin organ nakli dışında bir başka çaresi olmuyor. Organ bağışına hepimiz ihtiyaç duyabiliriz insanlarımız organ bağışı konusunda empati yapmalıdır" diye konuştu.



"Toplumdaki yanlış algının yıkılması gerekiyor"



Organ bağışı konusunda toplumdaki yanlış algının yıkılması gerektiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bağcıer ise, "Ülkemizde kadavra bağışı hala yeterli düzeye ulaşamadı. Bu toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmakla beraber organ bağışı algısında oluşmuş bir hatadır. Toplumdaki bu yanlış algının yıkılması gerekiyor" dedi. - MARDİN