Küçük Çamlıca Tv – Radyo Kulesi Teknovinç İle 128 Metreye Ulaştı

Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla inşaatına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, TeknoVinç ile 128 metreye kadar ulaştı.

2016 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlandığında toplam 365 metre yüksekliğe sahip olması planlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, Potain MCR 160 model yelken bomlu kule vinç ile 128 metreye kadar ulaştı. Proje tamamlandığında 360 derecelik dönüşler yaparak tüm ankraj bağlantılarını kendisinin sökmesi planlanarak projeye dahil edilen Potain MCR 160 model yelken bomlu kule vinç, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşasının en önemli ekipmanları arasında yer alıyor. Projede, kule vincin yanı sıra Stros marka NOV 2032 UPF7 model 2 ton kapasiteli dış cephe personel ve malzeme asansörü de görev alıyor. Sahada görevli tüm çalışanların inşaata iniş ve çıkışlarını kolaylaştırarak her seferde 25 kişiyi taşıyabilen dış cephe personel ve malzeme asansörü, çalışanların en güvenli şekilde proje yüksekliğine ulaşmasını sağlıyor.

TeknoVinç, tamamlandığında Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir yapı haline gelecek olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi şantiye sahasında, 24 saat hizmet verebilen teknik servis destek ekibi ile de projenin hızına ciddi bir katkı sağlıyor.

Her gün ortalama 2,5 - 3 metre yükselen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaat alanı çok güçlü rüzgarların etkisi altında olması nedeniyle, tercih edilen Potain MCR 160 model yelken bomlu kule vinç, bu rüzgarlardan en az etkilenecek şeklide donanımlara sahip bulunuyor.

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olması hedeflenen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin, 148'inci ve 153'üncü metrelerinde seyir terasları, 153'üncü ve 175'inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek. İstanbul Anadolu Yakası`nın siluetine değer katacak olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin, 2017 yılının Haziran ayında açılması planlanıyor.