Küçük Bir Mucize

.. Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=16227 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

Küçük Bir Mucize

..


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1622

7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Samsun

İlce : Ilkadim

Mekan : Samsun Devlet Opera ve Balesi Büyük Salon

Mekan Adresi : Kale Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Kültür Merkezi

Başlangıç Saati : 24.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Küçük Bir Mucize

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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