Küçük Bir Mucize
.. Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=16227 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
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Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1622
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Samsun
İlce : Ilkadim
Mekan : Samsun Devlet Opera ve Balesi Büyük Salon
Mekan Adresi : Kale Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Kültür Merkezi
Başlangıç Saati : 20.04.2017 10: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 11: 30: 00
Kategori : Küçük Bir Mucize
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io