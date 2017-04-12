..





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1622



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Samsun



İlce : Ilkadim



Mekan : Samsun Devlet Opera ve Balesi Büyük Salon



Mekan Adresi : Kale Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Kültür Merkezi



Başlangıç Saati : 13.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Küçük Bir Mucize



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır