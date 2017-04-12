Küçük Bir Mucize
.. Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
..
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1622
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Samsun
İlce : Ilkadim
Mekan : Samsun Devlet Opera ve Balesi Büyük Salon
Mekan Adresi : Kale Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Kültür Merkezi
Başlangıç Saati : 13.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Küçük Bir Mucize
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io