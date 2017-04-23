1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi. Kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille anlatıldığı herkesin kendinden birşeyler bulabileceği sıcacık bir romantik komedi.





Yaş Sınırı: 15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Oyunlaştıran: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay





Yazan: Cantuğ Turay





Yöneten: Nermin Uğur



15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Boyoz Akademi Sanat Merkezi



Mekan Adresi : 1713 sokak no: 38 (tiyatro sokağı)



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Küçük Bir Aşk Masalı (İzmir)



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır