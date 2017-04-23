Küçük Bir Aşk Masalı (İzmir)

1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi.

Küçük Bir Aşk Masalı (İzmir)

1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi. Kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille anlatıldığı herkesin kendinden birşeyler bulabileceği sıcacık bir romantik komedi.


Yaş Sınırı: 15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Oyunlaştıran: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay


Yazan: Cantuğ Turay


Yöneten: Nermin Uğur

15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : Boyoz Akademi Sanat Merkezi

Mekan Adresi : 1713 sokak no: 38 (tiyatro sokağı)

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Küçük Bir Aşk Masalı (İzmir)

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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