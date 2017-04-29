Küçük Bir Aşk Masalı

1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi.

Küçük Bir Aşk Masalı

1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi. Kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille anlatıldığı herkesin kendinden birşeyler bulabileceği sıcacık bir romantik komedi.


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Oyuncular: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay


Yazan: Cantuğ Turay


Yöneten: Nermin Uğur

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Kafe

Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Küçük Bir Aşk Masalı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tunalı Hilmi, Çankaya, Tiyatro, Ankara, Kadın, Roman, Zam, Oğlan, Erkek, Hayır