1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi. Kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille anlatıldığı herkesin kendinden birşeyler bulabileceği sıcacık bir romantik komedi.



Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Oyuncular: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay





Yazan: Cantuğ Turay





Yöneten: Nermin Uğur





Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Merkez



Mekan : Ertan Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Küçük Bir Aşk Masalı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır